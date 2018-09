Letzte Folgen ab 2. November Neuer "House of Cards"-Trailer: Harte Zeiten für Claire Underwood

Öffentlich trauert Claire in den neuen Szenen immer noch um ihren Mann Frank. Der musste bekanntlich in der Serie abtreten, nachdem mehrere Männer Hauptdarsteller Kevin Spacey (59) sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Die "House of Cards"-Macher haben Frank Underwood daraufhin sterben lassen. "Was auch immer Francis Ihnen in den letzten fünf Jahren gesagt hat, glauben Sie kein Wort davon", erklärt Claire Underwood im Trailer.