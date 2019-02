Bergdoktor: Das sagt der Sender

Die Nachrichtenagentur spot on news hat beim Sender nachgefragt. "Die neuen Dreharbeiten sind in Vorbereitung", lautet die gute Nachricht. Gedreht wird wohl wieder im Sommer in Elmau und der Region um den Wilden Kaiser in Tirol. Zudem wird es zwischen der zwölften und der 13. Staffel wieder ein Special geben: "Ein weiteres Winterspecial wird gedreht", bestätigt das ZDF weiter. Die Dreharbeiten dafür haben offenbar bereits begonnen, wie Hauptdarsteller Hans Sigl (49) diese Woche in einer Instagram Story verraten hatte.