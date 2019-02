Letzte Folge am 6. April "Dr. Klein" endet nach Staffel fünf

Fünf Jahre lang hatte ChrisTine Urspruch (48) als Dr. Valerie Klein in der Rosenstein-Kinderklinik das Sagen. Jetzt wird "Dr. Klein" eingestellt. Wie das ZDF am Montagabend mitteilte, endet die Vorabendserie nach der aktuellen fünften Staffel. Die letzte Folge läuft somit am 6. April um 19:25 Uhr. Anschließend sollen nur noch Wiederholungen der Serie gezeigt werden.