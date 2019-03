Letzte Episode läuft am 19. Mai "Game of Thrones": So lange dauert das Finale

Nicht viele glückliche Enden

Über das Finale von "Game of Thrones" hat nun auch Nikolaj Coster-Waldau (48) alias Jaime Lennister geplaudert. Es gebe sehr wenige "glückliche Enden" in der Serie, sagte er in der April-Ausgabe von "Modern Luxury". Die Serienmacher hätten einen tollen Job gemacht, so der Schauspieler. "Es gibt so viele Handlungsstränge. Sie haben die Balance zwischen dem Anfang und dem Ende gefunden", so Coster-Waldau.