Letzte Ehre für Schlagerstar Tränenreicher Abschied: Karel Gotts Sarg ist in Prag aufgebahrt

Soldaten halten Ehrenwache am geschlossenen Sarg des Musikers, der mit weißen Blumen bedeckt ist. Im großen Saal des Sophienpalais klingen Gotts Balladen wieder; ein Schwarz-Weiß-Porträt des Pilsener Schlagersängers erinnert an sein warmes Lächeln. Viele Fans gehen in Tränen am Sarg vorbei und verbeugen sich.