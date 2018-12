Letzte Ehre für Ex-Präsidenten Trauerfeier für George H. W. Bush: Regierungschefs nehmen Abschied

Große Trauerfeier in Washington: Bevor der im Alter von 94 Jahren verstorbene George H. W. Bush (1924 - 2018, "My Life in Letters and Other Writings") am Donnerstag in Texas beerdigt werden soll, verabschiedeten sich am Mittwoch nicht nur die gesamten USA, sondern auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs von dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.