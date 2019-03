20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die 2000er und ich

Die 2000er, das waren: Castingshows und MP3-Player, Crazy Frog und Tokio Hotel, Harry Potter und Big Brother. Gastgeber Luke Mockridge führt in seiner typischen Art durch das Jahrzehnt. Mit Gesichtern der 2000er, in Video-Einspielern und Studio-Aktionen wagt er den Sprung in die Zeit von Baggy-Jeans, Converse und Co.