Seit 2006 mit Partner verlobt: Steht Hochzeit an?

Als Fidel Castro 1990 kubanische Studenten aus dem Ausland zurück nach Kuba holen will, taucht Jorge unter und geht nach Hamburg. Erst acht Jahre später darf er wieder in Kuba einreisen und seine Familie sehen. In Deutschland trifft er aber auch seine große Liebe, mit der er seit 18 Jahren zusammen ist. Seit 2006 ist Jorge mit seinem Freund sogar verlobt.

Ob irgendwann auch mal geheiratet wird, ist schwer zu sagen. Jorge hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In den sozialen Medien ist kein Bild mit ihm und seinem Verlobten zu finden. Gegenüber "Bunte" sagte der 51-Jährige: "Ich bin mehr der romantische Typ. Ich möchte im kleinen Rahmen am Strand heiraten – mit guten Freunden und der Familie." Ob Jorge vielleicht schon verheiratet ist und die Öffentlichkeit nur nichts davon weiß? Anzeichen dafür, wie zum Beispiel ein Ehering am Finger des Kubaners, sind jedenfalls nicht zu entdecken.

