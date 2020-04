Seit der ersten Staffel im Jahr 2006 sitzt Joachim Llambi in der Jury der RTL-Erfolgsshow "Let's Dance". Mittlerweile kann man sich die Sendung ohne den 55-Jährigen gar nicht mehr vorstellen. Das mag zum einen an den andauernden - und amüsanten - Sticheleien mit Moderator Daniel Hartwich liegen, zum anderen aber auch an seinen nicht immer ganz netten (aber immer fairen) Bewertungen der Tanzpaare.