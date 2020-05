Bei "Let's Dance" (RTL) tanzen die Promis wieder um den Einzug in die nächste Show. Im Drama "Die Freibadclique" (Das Erste) geht es um das Erwachsenenwerden in Kriegszeiten. In "Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente" (ZDFinfo) wird die Geschichte des amerikanischen Kontinents erzählt.