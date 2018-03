Nachdem in den letzten Wochen bereits die RTL-Moderatoren Steffen Hallaschka (46) und Birgit Schrowange (59) von der Grippewelle erwischt wurden, hat sich nun auch Daniel Hartwich (39) krank gemeldet. Am kommenden Freitag (16. März, 20:15 Uhr) wird Victoria Swarovski (24) bei "Let's Dance" einen anderen Kollegen an ihrer Seite haben: Oliver Geissen (48) springt ein, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. (Erleben Sie die Kennenlernshow der elften Staffel "Let's Dance" bei TV Now noch einmal)