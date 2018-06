"Let Me Entartain You" WM 2018: Robbie Williams rockt die Eröffnungsfeier

So lief die Show ab

Zur Eröffnung brachte Ronaldo einen Einlaufjungen zum Spielfeldrand, wo Williams übernahm und mit dem Kleinen den Rasen betrat. Dort stimmte der Sänger sofort seinen Mega-Hit "Let Me Entartain You" an, während auf dem Feld dutzende Tänzer und Ballakrobaten in Fußballkostümen zu ein paar Pyro-Effekten für Stimmung sorgten. Williams trat kurz darauf ab, um Garifullina einen imposanten Einritt auf einem Feuervogel zu ermöglichen. Zu "Feel" kam der Entertainer danach wieder auf den Rasen, wo die Tänzer passend zum Song ein großes "Love" formten.