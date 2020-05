Lessing und Dorn ermitteln "Tatort: Der letzte Schrey": So wird der neue Krimi aus Weimar

Darüber hinaus hat dieser "Tatort" aber auch ernste Seiten zu bieten. So spielen die schwierigen Familienverhältnisse im Hause Schrey eine große Rolle. Der ungeliebte Sohn Maik, der großartig von Julius Nitschkoff verkörpert wird, bringt ein wenig emotionale Tiefe in das Ganze. Ein Highlight ist auch das Ende, das mit einer überraschenden Wendung und einer ordentlichen Portion Drama, Würze in den klamaukigen Film bringt. Während echte Hardcore-Krimi-Fans bei diesem "Tatort" eher an der falschen Adresse sind, dürften alle Fans von Lessing und Dorn am Montagabend mit einem Lächeln ins Bett gehen.