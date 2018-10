"Les Petits" im Alten Hof Luxuskindergeschäft schließt nach 50 Jahren

München - Ob Königin Silvia, Barbara Valentin, Mario Adorf oder Michael Jackson – wenn die Stars was für ihren Nachwuchs in München kaufen wollten, gingen sie zu "Les Petits", dem Laden für Luxus-Kindermode. Jetzt macht das Traditionsgeschäft – seit 1969 am Marienhof und seit 2005 am Alten Hof – nach 50 Jahren dicht. Im Dezember ist endgültig Schluss, der Räumungsverkauf läuft.