Doch nicht nur Soldaten, auch Pilger und Kaufleute bringen Seuchen heim. In sogenannten "Anstalten für Sundersieche" außerhalb der Stadtmauern werden unheilbar Kranke untergebracht. Sind das noch im 13. Jahrhundert vornehmlich Leprakranke, leben zum Beispiel im Leprosenhaus am Gasteigberg im 18. Jahrhundert auch Krebspatienten, Syphilispatienten oder andere "Aussätzige", wie es Münchens Bürgermeister Franz Karl von Barth 1773 in einem Brief schreibt. Ein erhaltenes Zeugnis aus dieser Zeit: die Kapelle "St. Nicolaus ad leprosos".