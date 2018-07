München - Kurzzeitig herrschte Trauer bei den rund 37.000 Kroaten in München: Ihre Mannschaft hatte am Sonntag das Finale der Fußball-WM in Russland mit 2:4 verloren. Doch so ganz wollten sich die Fans das Feiern dann doch nicht nehmen lassen - und zogen gut zwei Stunden nach Abpfiff los in Richtung Leopoldstraße.