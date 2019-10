Leon Moreno ist zurück Daniel Fehlow: Das steckt hinter seinem neuen "GZSZ"-Look

Schauspieler Daniel Fehlow (44) kehrt auf die deutschen TV-Bildschirme zurück. Ab nächster Woche ist er wieder in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Leon Moreno zu sehen. Fehlow hatte sich Anfang des Jahres eine private Auszeit genommen. Seine Figur reiste in der Daily überstürzt nach Amerika und dort gab es ein kleines Makeover: Er kehrt mit Vollbart zurück. Was steckt hinter dem neuen Look? Und will er gar nicht in Berlin bleiben?