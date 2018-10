Lena Lorenz, Thor - The Dark Kingdom,... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, Servus TV, Die Herzogin, Historiendrama

England, 1774: Die 17-jährige Georgiana (Keira Knightley) ist glücklich: Bald wird sie den zweitmächtigsten Mann Englands heiraten. Doch das vermeintliche Liebesglück hält nicht an, denn Romantik ist ein Fremdwort für ihren Gemahl, den Herzog von Devonshire (Ralph Fiennes). Ihm geht es nur darum, schnell einen männlichen Erben zu bekommen. Die Ehe der beiden droht zu zerbrechen, als Georgiana hintereinander zwei Mädchen zur Welt bringt. Trost findet die Herzogin in den Salons, wo sie als Königin der Mode gefeiert und bewundert wird. Als sie eines Tages ihre Jugendliebe, den aufstrebenden Politiker Charles Grey (Dominic Cooper), wiedertrifft, flammen die alten Gefühle auf.

22:30 Uhr, VOX, Drive Angry, Fantasyaction

John Milton (Nicholas Cage) ist zwar tot, doch er kann der Hölle entkommen und macht sich auf die Suche nach seiner Enkelin, denn der Satanist Jonah King (Billy Burke) und dessen Sekte wollen das Baby in drei Tagen opfern und so die Tür zu einer neuen Weltordnung aufstoßen. Der irrsinnige Apokalyptiker hat bereits Miltons Tochter auf dem Gewissen. Gemeinsam mit der Kellnerin Piper (Amber Heard) macht sich Milton in seinem Dodge Charger auf die gefährliche Suche.