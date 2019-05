Lektüre zu "Der Aufstieg Skywalkers" Lucasfilm startet die "Star Wars"-Offensive auch im Buch-Sektor

Der Krieg der Sterne wird in diesem Jahr nicht nur im Kino ausgefochten. Allen "Star Wars"-Fans, die neben dem Lichtschwert gerne auch mal zum Buch greifen, wird es in der kommenden Zeit nicht an Lektüre mangeln. Dafür sorgen zahlreiche anstehende Publikationen unter dem Namen "The Journey to Star Wars: The Rise of Skywalker", die Bücher und Comics für sämtliche Altersstufen beinhalten. Die komplette Liste an Werken wurde nun auf der offiziellen "Star Wars"-Seite veröffentlicht.