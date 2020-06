Leitmayr und Batic im Einsatz "Tatort: Lass den Mond am Himmel stehn": So wird der München-Krimi

Am kommenden Sonntag, den 7. Juni ab 20:15 Uhr im Ersten, geht einmal mehr das Münchner "Tatort"-Ermittlerduo Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) auf Verbrecherjagd. Sie müssen den gewaltsamen Tod an einem Jungen aufklären. In "Lass den Mond am Himmel stehn" begeben sich die beiden Kommissare dabei in den tiefen Sumpf wohlhabender Vorstadtfamilien und durchleuchten deren düstere Geheimnisse.