RB Leipzig seit 17 Spielen ungeschlagen

Dabei ist seine Mannschaft seit 17 Spielen ungeschlagen, Zweiter der Rückrundentabelle. Dass Rangnick in diesen Tagen offensichtlich viel an München denkt, hängt freilich mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern am Samstag zusammen (15.30 Uhr, live bei Sky und im AZ-Liveticker). Doch Rangnick nahm sich auch Zeit für eine kleine, feine Spitze in Richtung Giesing und TSV 1860.