Leipzig - Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann traut Torjäger Timo Werner zu, im Topspiel gegen den FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) eine entscheidende Rolle zu spielen. "Er ist in der Lage, Bayern München sehr, sehr wehzutun", sagte Nagelsmann am Donnerstag. Der Nationalspieler habe einen "sehr befreiten" Eindruck gemacht und werde ein "wichtiger Faktor".