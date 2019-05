Bei den Bayern wird der Kameruner aller Voraussicht nach wieder in den Kader der U23 rücken. In der Hinrunde der abgelaufenen Saison zählte Evina noch zu den Stützen der Bayern-Amateure und absolvierte 16 Partien (drei Tore, eine Vorlage). Durch den Aufstieg der Zweitvertretung des Rekordmeisters kann er sich ab Sommer in der Dritten Liga präsentieren.