Er wandte sich an den Betriebsrat. Es gab zwar noch Gespräche mit Vorgesetzten, aber dann wurde er in der Probezeit gekündigt – angeblich leistungsbedingt. Aber so wenig, wie der Techniker bereit ist, Rassismus zu akzeptieren, so wenig nahm er die Kündigung hin und klagte mit Hilfe des Arbeitskreises Aktiv gegen rechts von Verdi München dagegen.