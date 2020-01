"Die Leute achten auf Qualität, aber zahlen nicht höhere Preise."

Doch nicht nur Kippes sieht den Zenit erreicht. "Leute zahlen nicht mehr jeden Preis. Man achtet jetzt mehr auf Qualität", bestätigt Dagmar Hauser, die in Puchheim als Maklerin arbeitet. Allerdings ging dieser Beruhigung am Mietmarkt eine rasante Preissteigerung voraus. So waren in den vergangenen fünf Jahren die Preise beispielsweise in Erding um fast 40 Prozent gestiegen, in Ebersberg waren es 36 Prozent.