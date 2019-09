Fehlt der Leichtathletik-WM die Star-Power?

Er ist ja nicht der einzige prominente Abgang: Langstrecken-Ikone Mo Farah, Deutschlands Diskus-Riese Robert Harting - da geht schon gesammelte Star-Power ab.

Keine Frage. Ein Harting ist das deutsche Gesicht der Leichtathletik gewesen, aber mit Weltruf. Einer, der unbequem war, der sich viele Feinde gemacht hat. Ich bin gespannt, ob es jemand schafft, aus dem übergroßen Schatten all dieser Athleten hervorzutreten, oder ob das jetzt eben alles Sportler sind, die sich im Schatten sehr wohlgefühlt haben. Es wird tolle Wettkämpfe geben: Der Franzose Kevin Mayer kann im Zehnkampf wieder die 9000 Punkte knacken, über die 400 Meter Hürden werden Karsten Warholm und Rai Benjamin wahrscheinlich ein Feuerwerk abfackeln. Aber das kann Otto Normalverbraucher nicht so nachvollziehen wie beim 100-Meter-Lauf. Da geht es um den schnellsten Mann der Welt. Sportler, die in der 30er-Zone geblitzt würden, da weiß jeder: Okay, der läuft doppelt so schnell wie ich. Was es aber bedeutet, nach 360 Metern Sprint nochmal über eine Hürde zu springen, da hat der normale Zuschauer keine Erfahrungswerte.