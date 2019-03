Leiche in Park gefunden "Love Island"-Star Mike Thalassitis hat wohl Selbstmord begangen

Vom Fußball zum Fernsehen

Der in London geborene Thalassitis wurde 2017 besonders durch die Reality-Show "Love Island" bekannt. Zuvor spielte er auf der Position des Stürmers für mehrere Vereine Fußball, darunter für St Albans City und Chelmsford City. 2018 nahm er zudem an der Show "Celebs Go Dating" teil.