München - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den langjährigen Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet - und dabei mit Lob und Respektsbekundungen überschüttet. Bei der Ehrung am Montagvormittag im Marmorsaal des Prinz-Carl-Palais in München bezeichnete Söder den feierlich in Anzug mit Hemd und Krawatte erschienenen Schweinsteiger (34) als "Vorbild" und sagte in seiner Laudatio: "Sie sind Bayern - und Sie haben für Bayern Überragendes geleistet."