Tradition: Früher Eintritt in das Familienunternehmen

Karl Denk wäre eigentlich gern Maler geworden. "Er wollte Künstler werden. Doch er musste in die Firma seines Vaters in der Au eintreten", berichtet sein Sohn. Schon die Ur-Ur-Großväter waren Möbelbauer und Schreiner gewesen. Von König Ludwig II. hatten die Familie schließlich eine Lizenz für die Sargproduktion bekommen. Der junge Karl Denk packte bereits als Jugendlicher nach dem Zweiten Weltkrieg mit an. Die Firma wuchs schnell. Ende der 60er Jahre übernahm er die Leitung. Seine größte Herausforderung schon in jungen Jahren war die Beisetzung des letzten bayerischen Kronprinzen. Rupprecht von Bayern wurde am 6. August 1955 in der Theatinerkirche bestattet.