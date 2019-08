Legendäre Zankhähne Noel Gallagher stellt klar, was er von Bruder Liam hält

Dabei ging es in dem "Guardian"-Interview eigentlich überhaupt nicht um die Beziehung zwischen den beiden Zankhähnen. Stattdessen sinnierte Noel Gallagher zunächst darüber, wie merkwürdig Interview-Situationen sind: "Du sitzt in einem Raum mit einem Typen aus Stockholm, den du noch nie getroffen hast und der fragt dich nach deiner Mutter." Die ehrliche Antwort auf diese Frage laute: "Was geht dich das an?" Dann, und offenbar ungefragt, schob Noel hinterher: "Die kluge Antwort lautet immer: 'Ich mochte sie, bis sie Liam zur Welt brachte.'"