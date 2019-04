Legendäre Bademoden-Ausgabe Halima Aden posiert im Burkini für die "Sports Illustrated"

Aden ist in einem Flüchtlingslager in Kenia geboren worden und mit sieben Jahren in die Vereinigten Staaten gekommen. Das Foto entstand nun auch an der Küste Kenias. Der "BBC" sagte sie: "Ich dachte an mein sechsjähriges Ich zurück das damals in demselben Land in einem Flüchtlingslager war. Aufzuwachsen, den amerikanischen Traum zu leben, zurückzukommen und für 'SI' in den schönsten Ecken Kenias zu posieren - ich denke, das ist eine Geschichte, die man sich nicht ausdenken kann."