München - Am U-Bahn-Kiosk in Gern hat sich die letzten Jahre was getan. Vor fünf Jahren hingen an dem leerstehenden Laden noch Zettel und Plakate an den Scheiben. Heute steht er einfach nur noch grau und glatt da. Manches aber scheint sich einfach nicht zu ändern: Immer wieder hakt die AZ nach, wann es hier denn wieder Zeitungen, Zigaretten und Fahrkarten gibt – und immer wieder hat die MVG neue Erklärungen, warum nichts vorangegangen ist.