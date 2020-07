Leere Partymeile Willi Herren über Ballermann-Schließungen: "Mir bricht es das Herz"

Die Regionalregierung von Mallorca hat nach partyähnlichen Zuständen die Partymeile "Bierstraße" und "Schinkenstraße" am Ballermann vorerst geschlossen. Schlagersänger Willi Herren (45, "Lobet den Herren") ist regelmäßig auf den Bühnen des Ballermanns unterwegs. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt der Musiker, was die erneuten Schließungen aufgrund der Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen für die Lokal-Inhaber bedeuten. Der Musiker verrät außerdem, warum er das Öffnungsverbot schwer nachvollziehbar findet und wie er versucht, die eigenen finanziellen Einbußen auszugleichen.