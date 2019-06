Lederkleid meets Schlabberhose Jennifer Aniston und Adam Sandler: Sexy und lässig auf dem Red Carpet

Gleich zwei Frauen stahlen ihm die Show

Weite Hose und Jacke in Kombination mit Sneakers: Adam Sandler ist dafür bekannt, dass er bei seinen Outfits in jeder Lebenslage auf Bequemlichkeit setzt. Auch bei der "Murder Mystery"-Premiere blieb er sich treu und erschien in einem blauen Polohemd und einer orange-weiß-blau gestreiften Trainingsjacke der Marke "Fila". Das Farbkonzept verfolgte er jedoch nicht weiter und wählte dazu eine schwarze, weit geschnittene Jeans und schwarze Sneakers. Nicht nur neben seiner Kollegin Jennifer Aniston konnte Sandler in Sachen Eleganz nicht mithalten, auch seine Ehefrau Jackie Sandler (44) glänzte in einer schwarzen Robe mit aufregendem Dekolleté.