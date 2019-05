Lecks im Landtag: Machbarkeitsstudie kommt

Auf AZ-Anfrage bestätigte Landtags-Kommunikationsleiter Eric Markuse: "Es ist seit einigen Jahren schon ein Problem, dass das 2005 mit dem Neubau des Plenarsaals errichtete Glasdach starkem Regen nicht standhält und an einigen Stellen undicht ist. 2011 hat es bei einem Gewitter auch schon in den Plenarsaal getropft. Das Dach wurde seither immer wieder abgedichtet, was aber nicht vollständig gelang. 15 Jahre UV-Licht-Einstrahlung haben die Situation leider zusätzlich verschlechtert. Eine Machbarkeitsstudie soll nun Möglichkeiten und Kosten einer Reparatur ermitteln."