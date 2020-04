Lebten bis vor Kurzem noch getrennt Kaley Cuoco "musste" wegen Corona mit Ehemann Karl Cook zusammenziehen

"Es war großartig für unsere Beziehung"

Die Corona-Krise hat also die "Schuld" daran, dass die beiden nun endlich ein gemeinsames Dach über dem Kopf haben. "Es war großartig für unsere Beziehung. Und wir mögen uns, das haben wir erkannt, was noch besser ist", sagte die 34-Jährige im Gespräch mit Kimmel. Cuoco hatte vorher in New York an ihrer neuen HBO-Serie "The Flight Attendant" gearbeitet, musste aber wegen der Sicherheitsrichtlinien wieder zurück nach Los Angeles. "Ich habe in New York gedreht und wurde hierher zurückgeschickt, offensichtlich wegen allem, was hier vor sich ging, und wir durften gemeinsam in das Haus einziehen", erklärte Cuoco und scherzte mit Kimmel: "Ich glaube, Karl würde sich freuen, wenn ich irgendwann mein Make-up wiederfinden würde."