Lebensweisheiten vom Komiker John Cleese: "Alles richtig gemacht mit der vierten Frau!"

Nicht so im Reinen scheint der Schauspieler mit seinem bevorstehenden 80. Geburtstag zu sein. "80! Ich kann das nicht glauben." Er fühle sich noch immer nicht erwachsen. Ein paar Dinge hat er mittlerweile aber offenbar gelernt: "Mir ist klar geworden, dass es auf die kleinen Dinge ankommt." So sei "nur eine kleine Zahl von Leuten" wichtig - "und das Glück der Leute um dich herum." Gefeiert wird aber trotz - oder gerade wegen - des hohen Alters. "Oh ja, oh ja. Und ich werde sicherstellen, dass keiner der Pythons da sein wird", witzelte der Schauspieler.