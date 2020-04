"Lebensverändernd" Andrea Bocelli rührt Kaley Cuoco mit Osterkonzert zu Tränen

Die Schauspielerin veröffentlichte gleich mehrere Instagram-Stories dazu. Bereits nach wenigen Minuten schrieb sie, dass sie weinen müsse. Nach dem Osterkonzert erklärte sie unter Tränen in die Kamera, dass es "so unglaublich" gewesen sei. Vor allem "Amazing Grace" habe sie tief bewegt. "Es war das Schönste, was ich jemals gesehen habe", so Cuoco. Sie nannte es zudem "lebensverändernd" und "Perfektion".