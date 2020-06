Lebensmittel, Notizen und mehr Vorteil durch Technik? Diese Apps erleichtern den Alltag

Für WG-Bewohner mit iPhone oder Android-Smartphone bietet sich besonders die kostenlose App "Flatastic" an. So gibt es künftig keine Diskussionen mehr, wer als nächstes das Bad putzen muss, welche gemeinsamen Ausgaben anstehen und wer für Toilettenpapier-Nachschub sorgen soll.

Immer auf dem Laufenden

In der heutigen Zeit ist es gar nicht so leicht, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Nicht etwa, weil das Angebot an Nachrichtenquellen so gering wäre. Stattdessen übersieht man bei all der Fülle an Informationen vieles leicht. Android- und iOS-Apps wie "Feedly" erleichtern es, bei Themen auf dem Laufenden zu bleiben, die einen interessieren. Nachdem man Quellen ausgewählt hat, denen man vertraut, kommen aktuelle News direkt aufs Smartphone.

Super praktisch für Musik-Fans ist "Shazam" für iOS und Android. Mit der kostenlosen App lassen sich nicht nur Songtexte und Musikvideos anzeigen. Die App findet auch Titel von Liedern. Im Radio läuft gerade ein toller Song, man hat aber keine Ahnung, von wem der Track stammt oder wie er heißt? Mit der App ist die Frage im Regelfall innerhalb weniger Sekunden geklärt.

Wer Hilfe bei Übersetzungen benötigt, kann sich auf den kostenlosen "Google Übersetzer" verlassen. Mit der iOS- und Android-App kann gesprochenes und geschriebenes Wort ganz simpel übersetzt werden. So ist es beispielsweise auch möglich, einfach per Kamera einen fremdsprachigen Text zu erfassen und umgehend zu erfahren, was das Ganze bedeutet.

Sicherheit muss nicht kompliziert sein

Sicherheitsexperten empfehlen, für jede Website ein eigenes Passwort zu nutzen. Zum einen kann da sehr schnell der Überblick verloren gehen, zum anderen kann man sich lange, sichere Passwörter oft ohnehin schlecht merken. Abhilfe schaffen Passwort-Manager wie von "Dashlane", mit denen Kennwörter sicher aufbewahrt werden können.

Besonders Android-Nutzer sollten zudem einen zusätzlichen Smartphone-Schutz nutzen. Namhafte Hersteller von Antiviren-Programm wie etwa "McAfee" bieten oftmals eigene Apps, um das Handy vor unberechtigten Zugriffen und Schadsoftware zu schützen.