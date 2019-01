Auf ihrer Homepage haben sie eine Petition gestartet. Ihr Ziel: eine Gesetzesänderung. Über 80.000 Menschen haben bereits dafür unterschrieben, dass Containern kein Verbrechen mehr ist und Supermärkte verpflichtet werden, unverkäufliche Lebensmittel weiterzugeben, "zum Beispiel an Tafeln", sagen Caro und Franzi. (Hier geht's zur Petition)

Gesetzgebung in Frankreich und Tschechien als Vorbild

Sie prangern die Gesetzgebung in Deutschland an, die nicht vorsieht, dass diese Lebensmittel abgegeben oder weiterverarbeitet werden müssen. In Tschechien hingegen müssen große Supermarkt-Ketten seit diesem Jahr unverkäufliche Lebensmittel an Hilfsorganisationen abgeben, bei Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe. Auch in Frankreich gilt schon seit 2015 ein Gesetz, nach dem Großhändler Lebensmittel nicht mehr vernichten oder wegwerfen dürfen. Sie müssen die Ware spenden, als Tiernahrung weitergeben oder zumindest für landwirtschaftlichen Kompost. Mit weniger als einem Freispruch wollen sich die 25- und die 27-Jährige am Mittwoch im Prozess nicht zufriedengeben, "dass wir in Berufung gehen, schließen wir nicht aus".

Containern solle strafffrei werden und es brauche "dringend Gesetze gegen Lebensmittelverschwendung", teilte gestern der rechtspolitische Sprecher der Landtags-Grünen, Toni Schuberl, mit. Der Zuspruch, den die beiden Frauen bekommen, bestärkt sie. "Erst letztens habe ich in der S-Bahn telefoniert und da hat man wohl rausgehört, dass wir das sind. Da kam ein älterer Herr zu mir her und meinte, er findet das gut", erzählt Caro. "Lebensmittelverschwendung ist ein Thema, das viele Menschen bewegt, nicht nur bestimmte Gruppen."

Am Mittwoch findet ab 12 Uhr auf dem Platz vor der Stadtsparkasse in Fürstenfeldbruck eine Kundgebung zum Thema statt.

So viel Essen landet im Müll:

Laut Zahlen der Welthungerhilfe landen pro Kopf und Jahr in Deutschland 82 Kilo Lebensmittel im Abfall – elf Millionen Tonnen insgesamt sind das jedes Jahr. Zum Vergleich: Als hungerleidend gelten 815 Millionen Menschen auf der Welt. Die Vereinten Nationen haben das Ziel formuliert, die Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu halbieren.

Tipps zur Vermeidung von Müll:

Tafeln versorgen Bedürftige mit Lebensmitteln. Nicht nur Bäckereien und Supermärkte, auch Privatpersonen können Essen spenden. Weitere Informationen dazu gibt es, etwa für die Münchner Tafel, per E-Mail unter info@muenchner-tafel.de oder unter der Telefonnummer 0173/5686834.

Foodsharing, auf Deutsch Essenteilen, bedeutet, das man Waren anderen zur Verfügung stellt. Unter https://foodsharing.de/karte kann man eintragen, wenn man etwas abzugeben hat.

Weiterverarbeiten ist natürlich das beste Rezept. Dazu eignen sich diverse Küchenreste. Tipps dazu stellen Köche hier vor.