"Ein gestohlenes Set an Daten wird für etwa 1.200 Dollar angeboten", erklärt Jedamzik. "Besonders Pharmaunternehmen und Werbeanbieter sind an solchen Daten interessiert." Im schlimmsten Fall könnte so ein Hackingangriff aber auch medizinische Geräte deaktivieren und so das Leben von Patienten gefährden.