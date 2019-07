"Lebensfreude strahlt am schönsten" Palina Rojinski: "Ich esse, worauf ich Lust habe"

Hadern auch Sie manchmal mit Ihrem Körper?

Rojinski: Na klar! Wer nicht? Ich kenne niemanden, der nicht irgendwas an sich auszusetzen hat und das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen - gerade in Zeiten von Social Media, wo alles und jeder immer perfekt wirkt. Niemand ist perfekt und kein Leben ist so aufregend und vollgepackt wie einem der Einblick auf Instagram suggeriert. Also nicht falsch verstehen: Ich nutze Instagram und Co. selbst sehr gerne, aber man darf das echte Leben nicht aus den Augen verlieren. Die Balance ist wichtig.

Wie diszipliniert sind Sie in Sachen Ernährung?

Rojinski: Ich ernähre mich gerne bewusst. Ich kenne mich inzwischen auch ein bisschen aus und weiß was mir gut tut. Deswegen brauche ich keine Disziplin, um mich gut zu ernähren. Ich esse aber eben auch mal einen Burger, wenn ich totale Lust darauf habe.

Auf welche Kaloriensünde können Sie nicht verzichten?

Rojinski: Auf nichts! Ich versuche einfach, alles in Maßen zu genießen. Aber ich finde auch, im Sommer gilt Eiscreme nicht als Sünde. Das ist ein Grundnahrungsmittel!

Treiben Sie regelmäßig Sport?

Rojinski: Ja, ich liebe Sport und es tut mir einfach gut, wenn mein Körper fit ist. Ich liebe Yoga, mache aber auch Krafttraining mit meiner Trainerin. Und ich liebe Kickboxen. Das Kickboxtraining ist das härteste, aber danach bin ich einfach ausgepowert und glücklich.