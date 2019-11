Lebendige Geschichte 30 Jahre Mauerfall: Die drei besten Apps zum Jubiläum

So war es damals

Eine imposante Erfahrung bietet die iOS-App "MauAR". Wie der Name schon verspielt andeutet, bekommen Nutzer der kostenlosen App die Mauer in AR geboten. AR steht für Augmented Reality, also für "erweiterte Realität". Wer die App installiert und auf den Screen seines Smartphones blickt, der erlebt zumindest ein kleines bisschen, wie es war, als die Mauer noch stand - auch an Stellen, an denen längst nicht mehr viel auf die einstige Trennung hinweist.