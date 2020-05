Leben voller "Angst und Panik" Vater von Robbie Williams an Parkinson erkrankt

Schlechte Nachrichten für Robbie Williams (46, "Swing When You're Winning"): Wie der Sänger selbst in einem Interview mit dem britischen "Mirror" bekannt gab, ist sein Vater Pete (70) an Parkinson erkrankt. Williams kämpfe derzeit mit "Angst und Panik" aufgrund der Diagnose seines Vaters. Für ihn sei es auch aufgrund des Lockdowns extrem schwierig, da er in Los Angeles wohne und nicht nach England zu seinem Vater könne.