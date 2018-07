TSV 1860 München: Verschärfter Konkurrenzkampf

Im Gegensatz zum Winter, als Mölders erstmal abspecken musste, befindet sich der Ex-Bundesligaprofi des FC Augsburg in der Vorbereitung der Löwen auf die Dritte Liga in bestechender Frühform. Sportchef Günther Gorenzel lobt den Anfang 2016 zu 1860 gewechselten Goalgetter in den höchsten Tönen. "Er ist in einer guten Verfassung, ist sehr, sehr gut unterwegs", so Gorenzel. Mehr noch: "Das ist der beste Sascha Mölders, seitdem ich bei Sechzig bin."