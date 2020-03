Lautstarker Protest Kritik wächst: Spanier nach Corona-Ansprache wütend auf König Felipe

König Philip VI. von Spanien (52) hielt am Mittwoch in seiner Residenz nordwestlich von Madrid eine Fernsehansprache, in der er über die Coronavirus-Krise und den aktuellen Ausnahmezustand redete. Einerseits war es die meistgesehene Rede seiner Regierungszeit. Wie "20minutos.es" meldet, "verfolgten insgesamt 15.617.000 Spanier mindestens eine Minute der Rede". Andererseits brandete gleichzeitig lautstarker Protest im Land auf.