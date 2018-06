Lautsprecher offiziell auf dem Markt Apples HomePod ab sofort auch in Deutschland erhältlich

Der kabellose Lautsprecher möchte neben seiner Siri-Unterstützung vor allem mit einer guten Klangqualität punkten. So ist es etwa möglich, zwei HomePods als Stereopaar zu nutzen. Außerdem lässt sich damit auch ein Multiroom-Audiosystem einrichten. Von jedem Raum aus kann Musik überall abgespielt oder in einen anderen Raum verschoben werden. Der Lautsprecher erkennt zudem selbst, wo genau er platziert wurde und passt den ausgegebenen Ton entsprechend an, um ein möglichst gutes Klangerlebnis zu gewährleisten.