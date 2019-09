Laut Gerichtsdokumenten Kevin Spacey: Einer seiner Ankläger ist überraschend verstorben

Ein Massagetherapeut hatte US-Star Kevin Spacey (60, "House of Cards") anonym des sexuellen Übergriffs beschuldigt. Laut Gerichtsakten ist der Ankläger nun verstorben. Wie unter anderem das politische Wochenmagazin "The Washington Examiner" meldet, sei aus den Unterlagen nicht ersichtlich, seit wann der Kläger tot ist. Feststehe demnach nur, dass Spaceys Anwalt am 11. September über den Todesfall informiert worden war. In einem anderen Dokument soll darauf hingewiesen worden sein, dass weitere Details noch ausstehen.