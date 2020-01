Wendler-Freundin schenkt Auto: "Baaaaby, ich liebe dich so sehr"

"Schatz, nicht dein Ernst", sagt der Schlagersänger zunächst ungläubig. "Schatz, ich liebe dich so sehr", haucht Laura Müller in ihr Handymikrofon und meint weiter: "Du wolltest immer einen Pick-up-Truck haben. Baaaaby, ich liebe dich so sehr." Wendler ist außer Atmen, freut sich wie ein Schnitzel: "Warum machst du sowas? Das musst du gar nicht machen." Die 19-Jährige quietscht und freut sich, dass ihre Heimlich-Aktion geklappt hat: "Baaaaby, ich liebe dich aber. Guck dir den Wagen an. Den habe ich gerade bringen lassen."