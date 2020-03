Laura-Müller-Ausgabe ein voller Erfolg Deutscher "Playboy" setzt weiterhin auf Print

Der US-"Playboy" hat angekündigt, dass die kommende Frühjahrs-Ausgabe die letzte sein wird, die in diesem Jahr am Kiosk erscheinen soll. Für 2021 seien höchstens Sonderausgaben denkbar. Die deutsche Ausgabe wird hingegen weiterhin auf Print setzen. "Anders als die 'Playboy'-US-Ausgabe, die in diesem Jahr nur mit der aktuellen 'Spring Issue' erscheinen soll, setzt der deutsche Playboy [...] weiter verstärkt auch auf gedruckte Magazine", heißt es in einer Pressemitteilung.